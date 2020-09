Bucatarul chinez Pe un vas al marinei militare americane era un bucatar chinez. Scund si slab, acesta era tinta glumelor proaste facute de echipaj, glume la care, oricat de proaste ar fi fost, nu se supara niciodata. Intr-o seara, dupa cateva luni, echipajul s-a hotarat ca este timpul sa termine cu glumele proaste, motiv pentru care l-au chemat sa-l instiinteze: – Uite, de cand esti pe vas, ti-am facut tot felul de glume si tu nu te-ai suparat deloc. De azi iti promitem ca nu o sa-ti mai facem nici-o gluma proasta. – Bine, daca voi promiteti ca nu mai faceti glume proaste, atunci si eu promit ca nu ma mai usurez… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

