- Agenția oficiala de știri a Libanului a anunțat ca sudul teritoriului a fost lovit de un atac efectuat miercuri seara de armata Israelului, in urma caruia au rezultat 5 persoane ranite, pe fondul temerilor de extindere a conflictului dintre Hezbollah si Israel, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Lupte de strada sustinute de bombardamente israeliene au avut loc miercuri in sudul Fasiei Gaza, in timp ce armata israeliana spune ca se pregateste pentru o posibila ofensiva in Liban impotriva miscarii islamiste Hezbollah, transmite AFP. Armata israeliana a confirmat ca isi va continua operatiunile…

- Armata israeliana a efectuat un atac aerian asupra unei școli ONU din centrul Gazei, in care se aflau sute de persoane stramutate, și a ucis peste 20 de persoane, au susținut locuitorii locali. Armata israeliana a revendicat joi dimineața atacul, dar a spus ca a țintit „o baza” a Hamas care se afla…

- Italia, Franta si Spania sunt destinatiile unde iși petrec vacanta de vara trei sferturi dintre romani, insa pe lista se mai afla Grecia, Turcia, iar Malta a urcat și ea a urcat cateva locuri in clasament, dupa cum arata datele publicate de agențiile de t

- Eden Golan, candidata Israelului la concursul Eurovision 2024, spera sa uneasca oamenii prin muzica sa atunci cand va canta saptamana aceasta la Malmo, in Suedia, a declarat intr-un interviu pentru Reuters, potrivit news.ro

- Fortele armate ale Israelului au inceput sa evacueze civilii palestinieni din Rafah inainte de un asalt iminent asupra orasului din sudul Fasiei Gaza, de la granita cu Egiptul. 1,5 milioane de palestinieni traiesc in acea regiune! Evacueaza oamenii de la cartierele periferice Acțiunile se concentreaza…

- Ministri din coalitia de guvernamant a Israelului au exprimat opinii divergente in legatura cu un posibil acord pentru incetarea focului si eliberarea ostaticilor din Fasia Gaza, in conditiile in care negocierile inregistreaza progrese, informeaza Rador Radio Romania.