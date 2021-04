Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Frantei a majorat estimarea privind deficitul bugetar din acest an de la 8,5% din PIB la 9%, in conditiile care care tara va intra in a treia carantina nationala pentru Covid-19, a declarat duminica ministrul de Finante Bruno Le Maire, transmite Reuters, conform news.ro. Modificarea…

- Asociatia "Sfantul Casian" din municipiul Medias organizeaza vineri, de Ziua Internationala de constientizare a autismului, o licitatie de strangere de fonduri pentru copiii autisti, prin vanzarea de tricouri care au apartinut unor sportivi celebri. "Asa cum am promis, astazi, 2 aprilie, de Ziua Internationala…

- Criza sanitara a adus pierderi fara precedent pentru industria modei din Franta. Activitatea a fost oprita de cateva ori din cauza carantinei, iar comenzile sunt din ce in ce mai putine. Costumele barbatesti nu mai sunt la mare cautare.

- "Vanzarea companiilor romanești in plina criza economica este cea mai mare ticaloșie pusa la cale de acest Guvern! Au respins amendamentul PSD prin care am fi salvat CEC-ul și celelalte bunuri naționale!!! Vor sa puna mana pe cele 10 miliarde de euro- munca tuturor romanilor, pentru a-și acoperi incompetența!",…

- Renault isi va suspenda temporar productia, inclusiv in Romania Foto: Arhiva. Saptamâna viitoare, constructorul auto Renault îsi va suspenda productia în mai multe unitati din cauza deficitului mondial de semiconductori. Este vorba despre o uzina din Franta, dar si de cele…

- Producatori auto din intreaga lume au fost afectati de deficitul de cipuri utilizati la controlul motorului si in sistemele de asistenta pentru soferi, care provin in mare parte din Asia, in special din Taiwan. Criza de COVID-19 a determinat cresterea cererii de cipuri utilizate in electronice, cum…

- Guvernanții invoca pandemia și criza globala pentru a justifica inghețarea salariilor, pensiilor și a tuturor cheltuielilor pentru cele mai sarace categorii ale populației. Criza se manifesta in toate lumea, e adevarat, insa nu peste tot este folosita ca pretext pentru a lovi in categoriile cele mai…