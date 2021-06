Buburuzele au invadat stațiunile de pe litoral. Singura modalitate prin care turiștii scapă de ele S-a dat startul la sezonul estival, așa ca romanii și-au rezervat cateva zile la hotel sau pensiune pentru a merge in diferite stațiuni din litoral și a se bucura de plaja. Totuși, ei au realizat cu stupoare ca buburuzele au invadat fiecare loc in care iși doreau sa mearga. Invazie de bucuruze. Ce se intampla […] The post Buburuzele au invadat stațiunile de pe litoral. Singura modalitate prin care turiștii scapa de ele appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Buburuzele au invadat stațiunile Mamaia și Navadari. Turiștii aflați pe plaja cauta refugiu in apa marii și iși iau cu ei mancarea și sticlele cu bere și suc. Specialiștii spun ca invazia este provocat

- Buburuzele au invadat statiunile de pe litoralul romanesc, precum Mamaia. Insectele sunt peste tot, inclusiv pe turiștii care stau la soare. Specialiștii susțin ca buburuzele sunt inofensive și ca vor disparea in cel mult o saptamana.Buburuzele le strica distractia turistilor aflați in aceste zile pe…

- sursa foto: Facebook\ CFR Programul estival de transport Trenurile Soarelui 2021 va fi lansat incepand de vineri. Timp de trei luni, in perioada 11/12 iunie – 05/06 septembrie 2021, turistii vor putea calatori cu trenuri directe spre/dinspre Delta Dunarii si statiunile de la Marea Neagra. In fiecare…

- Ministrul de Interne Lucian Bode propune ca in stațiunile montane și in cele de pe litoral sa se renunțe la masca sanitara de protecție. Ministrul de Interne a anunțat ca va face aceasta propunere in comitetul interministerial privind gestionarea epidemiei de coronavirus. Se mai propune renunțarea la…

- Incepand cu 1 mai 2021, turistii care merg la Mangalia si in statiunile arondate – Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp – platesc o taxa de 5 lei pe zi de persoana. Printre categoriile exceptate de la plata se numara veteranii de razboi, pensionarii sau persoanele cu handicap grav, informeaza…

- Turiștii care merg in minivacanța de Paște pe litoral se pot vaccina fara programare, doar cu buletinul, a informat Prefectura Constanța. Doua fluxuri de imunizare vor fi puse la dispoziția celor care ajung la mare in aceasta perioada. Toți cei care vor merge pe litoral in perioada 30 aprilie – 3 mai…

- Stațiunile balneare vor fi pline in vacanța de Paște. Turiștii și-au facut din vreme rezervari. La cele mai multe hoteluri din Sovata, toate locurile au fost rezervate pentru Paște si 1 Mai. Centrele SPA se deschid doar pentru grupuri organizate, iar bazele de tratament functioneaza dupa reguli bine…

- Mai precis, este vorba de trei masuri care ar urma sa relaxaze restricțiile anunțate anterior. Astfel:– pentru cei care vor merge la slujba de Paște, circulația pe timpul nopții ar urma sa fie permisa pana la ora 5:00;– magazinele ar urma sa ramana deschise pana la ora 20.00 in vinerea de dinainte de…