Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Uniunii Europene responsabili cu investigarea infracțiunilor financiare grave desfașoara o ancheta asupra fostului președinte al Bancii Europene de Investiții. Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat ca investigheaza „doua persoane suspectate de corupție, abuz…

- Birourile EPPO din București si din Madrid au efectuat șase percheziții in județul Hunedoara (Romania) si in Andaluzia (Spania) in cadrul unei anchete privind o achiziție frauduloasa in valoare de 10 milioane de euro care implica fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii de apa și imbunatațirea…

- Promisiunile Guvernului au prins Coaliția din urma. Cheltuielile statului sunt prea mari, iar acum trebuie pusa frana. PNL vine cu propunerea ca instituțiile statului sa se puna pe economisit, spun surse, adica sa cumpere strictul necesar. Mai mult, Coaliția va tranșa azi subiectul salariului minim,…

- Ancheta desfașurata de Parchetul European (EPPO) in legatura cu o frauda de 8 milioane de euro din fonduri europene pentru achiziționarea de echipamente medicale in timpul pandemiei Covid-19 scoate la iveala o problema grava ce necesita atenție și acțiune imediata. In urma perchezițiilor efectuate in…

- ”Actionarii Evergent Investments, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul EVER, au aprobat cu o larga majoritate toate propunerile de pe ordinea de zi a Adunariilor generale extraordinara si ordinara din 29 aprilie 2024. Principalele decizii ale Adunarii generale ordinare au fost…

- Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro nu va fi urmarit penal pentru ca a stat in ambasada Ungariei la Brasilia in februarie, Curtea Suprema clasand dosarul miercuri, in lipsa dovezii ca incerca sa scape de justitie, noteaza AFP, citat de AGERPRES.

- Ca lugojean, nascut si crescut in LUGOJ, am facut tot ce mi-a stat in putinta si atat cat mi-au permis atributiile legale ale functiei de presedinte al Consiliului Judetean Timis, functie pe care am detinut-o intre anii 2017-2020. Din aceasta pozitie, am alocat municipiului Lugoj, in mandatul meu…