Eugen Tomac, dupa ce a mers la CJUE in scandalul Schengen: Daca nu se va intruni unanimitatea in urmatorii ani, singura sansa va ramane acest proces

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii raspunde președintelui Klaus Iohannis, cel care a spus ca desemnarea premierului la rotativa din luna mai este atributul președintelui. Ciolacu nu contesta dreptul constituțional al președintelui, dar ii transmite ca de aceasta decizie a lui va depinde soarta…

O romanca a cerut sfaturi pe un grup de Facebook rezervat turiștilor, dupa ce a incercat in zadar sa plateasca avans pentru un concediu in Grecia. Așa a aflat ca nu este singura care s-a confruntat cu astfel de probleme și ca risca sa ramana fara bani.

Guvernul Romaniei ar trebui sa ia in calcul sesizarea Curții de Justițiea UE in dosarul Schengen, declara la RFI eurodeputatul Eugen Tomac. Președintele PMP crede ca Romania nu are nici o șansa sa intre in zona europeana de libera circulație in 2023.

Președintele PMP, Eugen Tomac, a caștigat procesul impotriva Departamentului pentru Romanii de Pretudindeni. El a fost acționat in judecata de catre instituție pentru o serie de sume platite unor romani din diaspora, premiați pentru promovarea și apararea identitații culturale și lingvistice.…

Casa Alba respinge acuzația ca SUA ar beneficia de prețuri excesive pentru livrarile de gaze naturale lichefiate (GNL) catre Europa.

Rata inflatiei in zona euro nu a atins inca nivelul de varf si exista riscul sa fie si mai ridicata decat estimam in prezent, a avertizat luni presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca rușii au lovit cu rachete cinci regiuni din Ucraina, potrivit Agerpres.