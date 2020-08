Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu ai o afinitate pentru muzica pop coreeana, este puțin probabil sa fi auzit de BTS, dar trupa este mai populara pe YouTube decit Adele, Beyonce sau Ed Sheeran, transmite Playtech. La momentul redactarii acestui articol, melodia Dynamite a celor de la BTS inregistra 173 de milioane de vizualizari…

- Cei de la BTS au doborat recordul de vizualizari in 24 de ore, cu peste 101 milioane pe Youtube. Be Inspired e cel mai urmarit canal romanesc, cu 6,8 milioane de abonati.Record de vizualizari pe Youtube. K-pop-erii de la BTS au avut peste 101 milioane de vizualizari in 24 de ore. Banii…

- „Dynamite” al grupului k-pop BTS a inregistrat 101,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore de la lansare, potrivit YouTube, si a devenit videoclipul cu cea mai buna zi de debut, informeaza Billboard.Noua piesa a BTS, cantata in limba engleza, a fost lansata in noaptea de vineri spre…

- La inceputul lunii iunie, Connect-R a colaborat cu Bvcovia și Criss Blaziny pentru piesa "JCole , pe care au lansat-o pe YouTube alaturi de un clip care a adunat aproape 2 milioane de vizualizari.

- Piesa „Do I Wanna Know?” a fost lansata pe 18 iunie 2013, iar inregistrarea single a fost nominalizata si la premiile GRAMMY, anunța Mediafax. Citeste si Un cioban celebru pe internet o doreste de nevasta pe Vulpita: Eu o vreau, eu sunt Vulpoiu VIDEO Pana in prezent, doar 25 de videoclipuri…

- Melodia „Do I Wanna Know?” a celor de la Arctic Monkeys a depasit pragul de un miliard de vizualizari pe YouTube. Doar 12 trupe rock au reisit sa depaseasca acest prag in istorie. Piesa a fost lansata pe 18 iunie 2013, iar inregistrarea single a fost nominalizata si la premiile GRAMMY, anunța MEDIAFAX.Melodia…

- Te-ai gandit vreodata ce studii are Jador, artistul cu milioane de vizualizari pe YouTube? Devenit unul dintre cei mai populari cantareți din Romania, Jador pare sa fi cucerit publicul atat cu talentul sau muzical, cat și cu stilul carismatic. Ei bine, daca nu devenea vedeta, Jador ar fi fost... economist.

- Piesa pe care 6IX9INE o anunța de 2 saptamani a fost pana la urma lansata. Ea se numește TROLLZ, are un mesaj, evident, pentru hateri, și are are pana acum, dupa 8 ore de la lansare, peste 10 milioane de vizualizari pe Youtube, fiind in trending pana și in Romania, pe locul 16. Cum suna... View Article