- Pasha Parfeni și Cleopatra Stratan colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Orele”, o declarație de dragoste pusa pe note muzicale și totodata un remake al celebrei piese lansate de Sofia Rotaru. Cu un videoclip inspirat parca din poveștile cu zei in regia lui George Secrieru și cu un decor ce ne…

- Probabil ca toata lumea știe deja „Vara Nu Dorm”, hit-ul care și astazi se mai aude pe plajele din Romania. Connect-R a dezvaluit, in podcastul „Aproximativ Discuții” a lui GOJIRA faptul ca piesa a fost de departe cea mai de succes pe care a lansat-o vreodata. De asemenea, raspunzand la o intrebare…

- SENET iși face debutul in peisajul muzical romanesc cu „Jumatați”. „Jumatați” vorbește despre iubire, dar nu este clasica piesa de dragoste, ci este o piesa dance cu Spike și Killa Fonic protagoniști, așa cum nu i-ai mai auzit pana acum. Energia piesei pastreaza elementele de urban care i-au consacrat…

- The Weeknd si Ariana Grande ocupa primul loc in Billboard Hot 100 cu remix-ul piesei „Save Your Tears”. Piesa originala „Save Your Tears” a aparut in 2020, fiind pe albumul „After Hours”, iar saptamana trecuta ocupa pozitia #6 in Billboard Hot 100. Remix-ul lansat impreuna cu Ariana Grande a debutat…

- Dupa ce a colaborat cu NOSFE pentru remake-ul hit-ului „Macho Man”, Mandinga lanseaza „No tengo dinero”, o piesa latino pop cu versuri in spaniola, numai buna pentru sezonul estival. Compus de catre Tudor Ionescu alaturi de Harvis Cuni Padron (TrumpBeats), Alin Onoiu (SMAX), Damian Salazar și Dan Denes,…

- Jennifer Lopez, J Balvin sau Foo Fighters se implica intr-o campanile de promovare a vaccinarii. Ei vor canta la „VAX LIVE”, un concert special, cu sloganul „pentru reunificarea lumii”. Organizatorii spun ca e nevoie de o distribuire egalitara a vaccinurilor in intreaga lume. VAX LIVE va fi difuzat…

- Ca sa vedeți puterea internetului, o piesa mai veche a fost refacuta cu ajutorul oamenilor din diferite colțuri ale lumii. Ievan Polkka, așa se numește melodia. Are origini finlandeze și o știți, cu siguranța. Bilal Goregen, originar din Turcia, a inceput sa cante piesa asta pe strada și a pus filmulețul…

- Billie Eilish a caștigat cel mai mare premiu al nopții la premiile Grammy din 2021, dar a simțit nevoia ca acesta sa ii fie dedicat altcuiva. Billie Eilish i-a oferit, desigur, simbolic, premiul „Piesa anului”, lui Megan Thee Stallion, pentru un an care a fost cu adevarat intens. Megan a fost, probabil,…