BTS a lansat noul album ”Map of the Soul: 7” – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa sud-coreeana BTS a lansat vineri noul sau album de studio "Map of the Soul:7", care a suscitat o ampla expectativa si care s-a vandut deja la precomanda in peste 4 milioane de exemplare in intreaga lume, relateaza EFE. Cel de-al patru album al grupului de baieti format din RM, V, Suga, Jimin,…

- De-a lungul timpului, trupa Taxi a reușit sa puncteze prin versurile sincere și emoționante intensitate și originalitate. Prima melodie pe care trupa o lanseaza anul acesta este o piesa despre… Nimic. Single-ul „Despre nimic” este insoțit de un videoclip alb negru, in regia lui Mihai Avanu, care completeaza…

- Ne bucuram de fiecare data cand avem posibilitatea sa lansam piesele artiștilor romani talentați din noul val in direct pe radio. De data asta a fost randul lui Amuly și a piesei „Sa sara„, primul single extras de pe albumul „Blindat„. Amuly a inceput sa scrie inca de la 11 ani, fiind puternic influențat…

- Germanul Boris Brejcha și-a facut intrarea in TOP 100 DJ Mag pe locul 85, ediția 2019, iar astazi și-a lansat noul album intitulat „Space Diver„. E un material despre care s-a vorbit in ultimele luni, este plin de emoție și simți asta la fiecare din cele 10 piese incluse in acest LP; e o combinație...…

- Trupa Pearl Jam, care nu a mai lansat un album din 2013, a confirmat miercuri ca revine anul acesta pe piata muzicala cu o noua productie discografica, "Gigaton", programata sa apara la 27 martie si al carei prim extras, "Dance of the Clairvoyants", va fi disponibil in cateva saptamani, relateaza…

- Dupa ce a lansat videoclipul piesei „Put It All On Me”, Ed Sheeran a decis ca trebuie sa ia o pauza de la viața muzicala. Intr-o postare pe Facebook, Ed Sheeran anunța ca pentru o perioada se va retrage din viața publica pentru a putea trai lucruri despre care, apoi, sa inceapa sa cante: Turneul...…

- Primul album de benzi desenate despre decembrie 1989 publicat in Romania va fi lansat pe 22 decembrie, la Casa Sfatului din Brasov, sub egida Muzeului Judetean de Istorie Brasov. Potrivit unui comunicat al reprezentantilor muzeului, este cel mai mare album colectiv de benzi desenate, avand 39 de autori,…

- Domnul Søren Jensen, Ambasadorul Regatului Danemarcei in Romania, este un diplomat care surprinde pentru al doilea an consecutiv in Romania, alegind sa re-lanseze azi piesa scrisa și interepretata de el alaturi de colegii de la ambasada, una care are un scop umanitar – sa stranga fonduri pentru MagicHome…