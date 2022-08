Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor statistice oficiale publicate de autoritatile bulgare, schimburile comerciale dintre Bulgaria si Romania au crescut de la 9,373 miliarde de leva in 2020, pana la 12,65 miliarde leva in 2021, iar Bulgaria inregistreaza un surplus de 1,082 miliarde leva (fata de 578,7 milioane leva in…

- Potrivit datelor statistice oficiale publicate de autoritatile bulgare, schimburile comerciale dintre Bulgaria si Romania au crescut de la 9,373 miliarde de leva in 2020, pana la 12,65 miliarde leva in 2021, iar Bulgaria inregistreaza un surplus de 1,082 miliarde leva (fata de 578,7 milioane leva…

- REȘIȚA – Fostul mare fotbalist Marcel Raducanu va veni in vizita la Reșița și iși va lansa cartea „Marcel Raducanu, Talent, Fenomen și Legenda”! „In perioada 8-9 august, Reșița va primi vizita reputatului nostru fotbalist internațional Marcel Raducanu. Acesta a debutat in Divizia A chiar la Reșița,…

- ”Desi nu are in atributii supravegherea pietelor cripto, autoritatea este preocupata de evolutia acestor active, in contextul in care din ce in ce mai multi consumatori din Romania le-au accesat”, arata ASF. Prima editie din acest an a Raportului privind stabilitatea pietelor financiare nebancare, realizat…

- Lasand deoparte contabilii, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) a fost singura persoana provenita din mediul privat care a luat cuvantul la festivitatea organizata la mijlocul saptamanii de Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR).

- Reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15 reprezinta o prioritate pentru reducerea cheltuielilor bugetare, sustin reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR).

- Proiectul de modificare a Legii camerelor de comert din Romania va aduce beneficii mediului de afaceri, desi este contestat de o serie de antreprenori, afirma presedintele Camerei de Comert si Industrie (CCI) Covasna, Edler Andras. Potrivit acestuia, proiectul „corecteaza mai multe neajunsuri”, cum…

- Transportatorii avertizeaza autoritațile ca este foarte posibil sa asistam la un al doilea faliment pe piața RCA. Semnalele sunt tot mai ingrijoratoare, mai ales ca la executarile silite ale firmei Euroins se constata ca aceasta are conturile goale, potrivit reprezentanților Confederatiei Operatorilor…