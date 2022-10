Stiri pe aceeasi tema

- Analistul George Friedman susține in Geopolitical Futures ca romanii anticipau inca din 2008 ca Rusia punea ceva la cale in regiunea Marii Negre. “Romanii știau ca apare ceva din Rusia. Așteptau momentul inevitabil din 2008, cand Rusia a invadat Georgia. Au vazut forțe americane in Georgia, pe partea…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut, luni, o intrevedere bilaterala cu omologul cipriot, Charalambos Petrides, in marja reuniunii ministrilor Apararii din statele membre ale UE, care are loc la Praga, luni si marti. Elementul central al intrevederii a fost reprezentat de semnarea Acordului…

- Cei mai renumiți maeștrii cofetari de pe litoralul romanesc al Marii Negre au pregatit pentru turiști o prajitura surpriza. Pe 26 august 2022, la Loft in Mamaia, se va prezenta oficial prajitura Litoralului desemnata in urma unui concurs intre cei mai mari maeștrii cofetari din stațiunile de la malul…

- Carne de tun, așa a zis Vladimir Putin in timpul conferinței internaționale de securitate care are loc la Moscova, ca sunt ucrainenii. Ba, mai mult, dupa cum transmite Tass, liderul de la Kremlin acuza occidentul și, in special, SUA ca fac din poporul lui Volodimir Zelenski carne de tun: „SUA și occidentul…

- Activitatea militara din Marea Neagra, in sudul Ucrainei, provoaca moartea in masa a delfinilor, avertizeaza ecologiștii.Delfinii iși pierd auzul și orientarea in apa. Cadavre de delfini fara rani vizibile au fost descoperite pe coasta Marii Negre de cand invazia rusa a Ucrainei a inceput la sfarșitul…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut, luni, la sediul MApN, o intrevedere cu ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith, discutiile vizand evolutiile de securitate din regiunea Marii Negre si razboiul din Ucraina, precum si deciziile aliate majore. Potrivit unui comunicat al MApN, Dincu…

- Ambasadorul Ucrainei de la Ankara, Vasil Bodnar, a declarat intr-un interviu la Televiziunea naționala a Ucrainei, ca nava rusa Zhibek Zholy, un cargo de 140 de metri lungime sub pavilion rusesc, a fost arestata in Turcia. Nava, plecata din portul ucrainean Berdiansk, aflat sub ocupație rusa, transporta…

- Producatorii piscicoli din Delta Dunarii sustin ca nu pot dezvolta sectorul de acvacultura marina in momentul de fata, din cauza preturilor prohibitive impuse de statul roman pentru concesionarea luciilor de apa din Marea Neagra.Directorul executiv al asociatiei Ro-Pescador, Dragos Buhai, a declarat,…