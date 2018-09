Stiri pe aceeasi tema

- Economistul șef al Bancii Transilvania, Andrei Radulescu, susține ca, in prezent, economia Romaniei crește intr-un ritm apropiat de potențial, analizand cifrele prezentate vineri de Institutul Național de Statistica - INS.Basescu intra la rupere in scandalul pestei porcine: 'Pesta este PSD,…

- Importurile de legume si fructe ale Romaniei au totalizat, in primele cinci luni ale acestui an, 691 milioane euro, fiind cu 6,5% mai mari comparativ cu cele din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de...

- Economistul-sef al Bancii Transilvania, Andrei Radulescu, avertizeaza ca Romania se va imprumuta tot mai scump in trimestrele urmatoare, cauzele regasindu-se atat pe plan extern, cat si intern. "Curba randamentelor (ratele de dobanda la titlurile de stat, pe piata secundara, pe toate scadentele,…

- In intervalul aprilie 2016 - 9 august 2018, importurile cumulate ale Uniunii Europene de gaz lichefiat din SUA au crescut la 2,8 miliarde de metri cubi, se arata intr-un comunicat de presa al Comisiei Europene. In plus, Comisia Europeana a indicat planuri de crestere a importurilor, ca urmare…

- ​Banca Nationala a Romaniei (BNR) a comunicat marți datele cu privire la evolutia indicatorilor monetari in iunie si primul semestru al anului curent. ”Statisticile confirma climatul pozitiv din sfera pieței creditului privat, susținut de nivelul redus/accesibil al costurilor reale de finanțare (dat…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, lemn si pluta in suma de 181,9 milioane de euro, o valoare cu 8,6% mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Importurile de lemn si pluta…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu 12,3% in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 5 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, marti, AGERPRES. "In perioada 1 ianuarie -31 mai…