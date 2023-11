Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe banci au transmis deja clienților ca urmeaza sa opereze creșteri ale comisioanelor pentru operațiunile de retragere de numerar sau depunere de numerar la ghișee, plați inter și intra-bancare (cele facute la ghișeu).

- Masura lovește in cei 60.000 de mici comercianți din mediul rural George Lupu (www.b1tv.ro) Apar deja primele efecte pentru romanii de rand ale limitarii plaților cash. Mai multe banci și-au informat clienții ca urmeaza sa aplice creșteri de comisioane pentru operațiunile de retragere de numerar sau…

- Incepand cu 11 noiembrie 2023 companiile nu se vor mai putea imprumuta in numerar de la persoane fizice, indiferent de sume, respectivele tranzacții putandu-se efectua doar prin banca. Iata ce spune in acest sens Legea 296/2023: ,,(4) Operatiunile de incasari si plati in numerar efectuate intre persoanele…

- Alianța pentru Unirea Romanilor a depus saptamana trecuta doua proiecte legislative care vizeaza modificarea și completarea legii petrolului nr. 238/2004, respectiv a legii minelor nr. 85/2003. Cele doua proiecte urmaresc sa realizeze o reașezare a sistemului de taxare si impozitare pe baze principial…

- Plațile peșin ar putea fi reduse treptat, anunța ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Explicația oficialului data la Antena 3 a fost ca acestea sunt sursa platilor la negru. ”Propunerea noastra este de a reduce gradual platile in numerar pentru ca ele sunt sursa platilor la negru, ori, dupa cum stim,…

- Platile in numerar vor fi limitate. Transferul de bani intre persoanele fizice autorizate si persoanele juridice vor fi plafonate la 5.000 de lei pe zi pana la sfarsitul lui 2024. Guvernul justifica masura aratand ca in felul acesta limiteaza evaziunea fiscala. „Operatiunile de incasari si plati in…

- Statul pare sa nu renunțe la taxarea „banilor negri” proveniți din nunți și botezuri, in ciuda numeroaselor incercari eșuate din ultimii aproximativ 15 ani. Ultima astfel de tentativa a avut loc in luna octombrie 2018, cand ANAF a inceput sa trimita tinerilor casatoriti solicitari ca acestia sa declare…