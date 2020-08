Stiri pe aceeasi tema

- Compania Live Nation a anuntat organizarea unui concert in data de 4 septembrie la Dusseldorf cu un aflux de 13.000 de spectatori si participarea, printre altii, a artistului canadian Bryan Adams - primul eveniment de acest gen in Germania de la inceperea pandemiei, relateaza EFE. Potrivit…

- Marcel Pavel a fost deconectat de la aparate, dupa ce timp de cateva zile s-a simțit foarte rau din cauza COVID-19. Artistul este internat la Institutul Matei Balș din Capitala. Cantarețul a postat un mesaj pe o pagina de socializare in care a povestit care este starea sa de sanatate acum. „Buna dimineața,…

- Cantaretul canadian Bryan Adams si-a cerut scuze marti pentru un mesaj pe care l-a publicat pe retelele sociale, in care dadea vina pentru noul coronavirus pe "mancatorii de lilieci, pe comertul din pietele cu animale vii si pe unii bastarzi lacomi care produc virusuri", relateaza Reuters. Adams, care…

