- Planurile cantaretului Bryan Adams au fost date peste cap, din nou, dupa ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19, pentru a doua oara in decurs de o luna, relateaza CNN, preluat de hotnews.ro. Rockerul, care este si fotograf, a scris pe instagram ca a fost testat pozitiv dupa ce a aterizat pe aeroportul…

