Stiri pe aceeasi tema

- Exista nativi care viseaza la povești de dragoste cu final fericit, așa ca o sa sufere enorm in momentul in care ajung la desparțire. Aceștia nu pot sa treaca peste faptul ca nu au avut noroc in dragoste, astfel ca o sa dureze mult pana cand o sa iși revina dupa o astfel de lovitura. […] The post Zodia…

- Cu toții știm ca Dorian Popa are o relație de mai bine de zece ani cu Claudia Iosif, cunoscuta și sub numele de Babs. Ei bine, cei doi se iubesc la cote maxime, insa se pare ca artistul simte o iubire nebuna fața de altcineva. Cantarețul și-a șocat fanii cu mesajul postat chiar de el pe rețelele de…

- Actorul și comediantul Mihai Bobonete a oferit in cel mai recent interviu al sau detalii despre cariera sa in televiziune, copilaria, viața de familie, dar și rolul lui „Bobița” din „Las Fierbinți”, care deja face parte din el, dupa cum el insuși marturisește, noteaza click.ro. Actorul a vorbit intr-un…

- O vedeta din Romania a trecut printr-un divorț dureros de tatal copilului sau. Apoi, aceasta și-a refacut viața. Mulți fani credeau ca ea și-a gasit liniștea in brațele noului iubit, insa relația nu a durat foarte mult! Ea a ramas din nou singura dupa legatura amoroasa de scurta durata. Ce vedeta din…

- Anul 2022 va fi extrem de interesant și incitant pentru fiecare zodie, atunci cand vine vorba de iubire și relațiile de dragoste. Pentru unii nativi, anul viitor este despre a cunoaște o iubire noua, pasionala, pe care o așteptau de foarte multa vreme. Ce zodii iși vor intalni marea dragoste in 2022…

- Daca sunteți singuri, de ce sa nu intrebați astrele pentru a afla ce v-au rezervat pentru anul viitor? In 2022, stelele se aliniaza pentru a aduce noroc in dragoste acestor trei semne astrologice. Bogat in intorsaturi, planete retrograde și ritualuri lunare, 2021 se apropie in curand de sfarșit. Daca…

- Florian Rus revine cu un nou cantec de dragoste și cu o noua colaborare impreuna cu JO. “Daca m-ai iubit candva” este o balada cantata de doi artiști cunoscuți pentru sensibilitatea cu care abordeaza piesele pe care le publica. Melodia este insoțita și de un videoclip puternic, intim și romantic. Versurile…

- Raluca Dragoi se declara in sfarșit o femeie implinita din toate punctele de vedere, asta dupa ce și-a gasit alesul inimii sale. Vedeta a facut declarații in exclusivitate pentru Antena Stars cu privire la povestea de dragoste pe care o traiește alaturi de noul ei iubit, Andrei.