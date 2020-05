Uniunea Europeana si Regatul Unit urmeaza sa desfasoare o noua runda de negocieri asupra unui acord comercial post-Brexit, incepand de luni si pana vineri, prin videoconferinta, informeaza dpa. Este a treia serie de consultari, dupa ce primele doua au inregistrat putine progrese, Bruxellesul, prin negociatorul sau Michel Barnier, acuzand Londra ca refuza sa se angajeze serios in discutii. Regatul Unit a parasit UE la sfarsitul lunii ianuarie. Cu toate acestea, o perioada de tranzitie ramane in vigoare pana la sfarsitul anului, ceea ce inseamna ca foarte putin s-a schimbat in ceea ce priveste viata…