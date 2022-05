Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca cererea pentru carbune este ridicata, iar carbunele rusesc destinat Europei va fi redirectionat catre alte piete, daca UE il refuza, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Maria si Katerina, cele doua fiice ale presedintelui rus, Vladimir Putin, sanctionate miercuri de Occident, sunt unul dintre cele mai bine pastrate secrete ale Kremlinului. Identitatea lor nu a fost niciodata confirmata oficial, iar in prezent nu este clar unde sunt si nici cu ce se ocupa, scrie…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmintit vineri informatiile aparute in aceeasi zi in unele media potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin, care in luna octombrie va implini 70 de ani, ar putea suferi de cancer, catalogandu-le drept "fictiune si minciuna", relateaza…

- Rusia ar folosi arme nucleare doar atunci cand exista o amenintare la adresa existentei tarii – si nu ca urmare a razboiului in curs din Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru PBS Newshour, intr-un interviu, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai…

- Starea emoționala a lui Vladimir Putin este normala, in ciuda faptului ca are „un program neregulat”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, reateaza TASS preluat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mihail Hodorkovski, candva cel mai bogat om al Rusiei inainte de a cadea in dizgratia Kremlinului, a declarat vineri ca doar revolutia il va rasturna pe Vladimir Putin si ca se asteapta ca seful Kremlinului sa ia masuri mai severe impotriva disidentei in tara dupa ce a invadat Ucraina, anunța Mediafax.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a oferit mai multe detalii vineri despre o propunere prezentata mai devreme in cursul zilei de trimitere a reprezentanților in capitala belarusa Minsk pentru a discuta cu Ucraina, susținand ca partea ucraineana a contestat cu o propunere de a se…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut joi o conversatie telefonica "serioasa si sincera" despre operatiunea militara a Moscovei in Ucraina, potrivit unui comunicat al Kremlinului citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…