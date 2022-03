Bruxellesul propune dublarea, la un miliard de euro, a finanţării UE a armamentului destinat Ucrainei împotriva Rusiei Borrell a anuntat ca a ”facut o propunere de dublare a contributiei (UE), cu 500 de milioane de euro, destinati armamentului in vederea sustinerii armatei ucrainene”. ”Sunt sigur ca liderii (UE) vor sustine” aceasta propunere, a anuntat el. Aceste fonduri provin de la ”Faclitatea europeana pentru pace” – un fond dotat cu cinci miliarde de euro, infiintat si fnantat de catre statele membre UE, in afara bugetului Uniunii. Utilizarea unor bani din acest fond este decisa cu unanimitatea, insa guvernele au posibilitatea sa recurga la o ”abtinere constructiva”, pentru a nu bloca o decizie. Aceasta posibilitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

