- Aprobarea companiei Italia Trasporto Aereo (ITA) va fi intampinata cu usurare de Roma, care a negociat de luni de zile pentru ca cele 900 de milioane de sa nu impiedice lansarea noii companii aeriene. Este putin probabil ca Alitalia sa ramburseze acel ajutor, plus dobanzile, intrucat conturile transportatorului…

- Cupru Min Abrud face profit de 19 milioane, dar angajații caștiga mai puțin. Bugetul pe 2021 al companiei, la aprobat in Guvern Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Cupru Min SA Abrud, societate aflata in subordinea Ministerului Economiei. …

- Coreea de Sud a declarat, miercuri, ca 1,5 milioane de doze de vaccine anti-COVID-19 vor sosi din Romania incepand de saptamana aceasta, ca parte a unui program de cooperare in domeniul vaccinului cu țara est-europeana.„Cele doua țari schimba vaccinuri și rechizite medicale incepand cu 10 august pentru…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pana la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani. Victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan vor primi bani din Fondul de urgenta pentru asistenta pentru refugiati si…

- Guvernul german a criticat marti procedura de infringement declansata impotriva sa de Comisia Europeana dupa ce Curtea Constitutionala a Germaniei a emis o decizie referitoare la un program de achizitii de obligatiuni al Bancii Centrale Europene (BCE) care contrazicea o decizie a Curtii de Justitie…

- Actionarii celui mai mare producator auto din Europa, Volkswagen, au aprobat joi un acord pentru solutionarea cererilor de daune impotriva a patru fosti directori ai grupului auto german, intre care si fostul director general Martin Winterkorn, legate de scandalul emisiilor, transmite Reuters.

- Comisia Europeana a aprobat miercuri o schema de ajutor, in valoare de 1,15 milioane de euro, lansata de autoritatile romane pentru a sprijini companiile aeriene afectate de pandemia de COVID-19 sa reia sau sa inceapa zboruri regulate de la si spre Aeroportul Targu Mures din Transilvania, informeaza…

