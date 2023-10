Bruxelles-ul ridică alerta teroristă după împușcături Bruxelles-ul a ridicat rapid alerta terorista dupa mai multe impușcatori care au putut fi auzite inainte de partida pentru preliminariile Euro 2024, Belgia-Suedia. Doi cetațeni suedezi au fost impușcați la Bruxelles, a anunțat luni poliția, iar Belgia și-a ridicat alerta terorista la cel mai inalt nivel. Un barbat intr-un videoclip de pe rețelele de socializare, […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa se deplaseze in Regatul Danemarcei ca autoritațile locale au decis menținerea nivelului de amenințare terorista la nivelul 4.Regatul Danemarcei - menținerea nivelului de alerta terorista și a…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru romanii care merg in Suedia, in contextul in care autoritatile din aceasta tara au ridicat nivelul de alerta terorista, la 4 - „amenintare mare”.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Suedia ca autoritatile din acest regat au decis ridicarea nivelului de amenintare terorista de la nivelul 3 - "amenintare ridicata" la nivelul 4 - "amenintare mare".

- Serviciul suedez de securitate SAPO va creste nivelul evaluat de alerta terorista la 4 pe scara de la 1 la 5, adica al doilea cel mai ridicat nivel, a relatat joi cotidianul Dagens Nyheter, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Serviciul suedez de securitate SAPO va creste nivelul evaluat de alerta terorista la 4 pe scara de la 1 la 5, adica al doilea cel mai ridicat nivel, a relatat joi cotidianul Dagens Nyheter, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In prezent, nivelul de alerta terorista din Suedia este…

- Autoritațile Ucrainei au anunțat o alerta aeriana in toata țara din cauza pericolului atacurilor cu rachete.Sirenele au inceput sa sune la ora 11:07 in regiunea Poltava, apoi s-au raspandit rapid in regiunile de est, Kiev - iar in cateva minute alarma s-a raspandit in toata țara. CITESTE SI BREAKING…

- Risc tot mai ridicat de conflict in Marea Neagra. Dupa Statele Unite, acum Marea Britanie avertizeaza ca Rusia ar putea ataca nave civile. Servicile secrete britanice spun ca au observat miscari suspecte ale flotei ruse la Marea Neagra. Consiliul NATO-Ucraina s-a reunit de urgenta la Bruxelles. Intr-un…

- Șase barbați au fost gasiți vinovați de crima terorista de un tribunal din Bruxelles, la mai bine de șapte ani de la atacurile cu bomba care au ucis 32 de persoane la aeroportul orașului și la o stație de metrou, in martie 2016, potrivit BBC News.