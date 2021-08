Stiri pe aceeasi tema

- Ridicarea unui gard la frontiera dintre Lituania si Belarus pentru a impiedica intrarea ilegala a migrantilor este o ''idee buna'', dar pentru aceasta lucrare de constructii nu va fi acordata nicio finantare comunitara, a anuntat marti Comisia Europeana, potrivit AFP. Comisarul…

- Comisia Europeana a cerut joi statelor UE sa ajute Lituania in gestionarea valului de mii de migranti ilegali orchestrat de Belarus ca represalii pentru sanctiunile europene. ''Inacceptabila instrumentalizare a oamenilor pentru scopuri politice trebuie sa inceteze'', a…

- Comisia Europeana a avertizat luni ca va suspenda vizele pentru cetatenii din Belarus daca autoritatile de la Minsk nu isi schimba atitudinea fata de Lituania, relateaza EFE. Criza intre Belarus si Lituania a fost examinata in cursul unor dezbateri in cadrul comisiilor pentru libertati civile…

- Comisia Europeana a avertizat luni ca va suspenda vizele pentru cetatenii din Belarus daca autoritatile de la Minsk nu isi schimba atitudinea fata de Lituania, relateaza EFE. Criza intre Belarus si Lituania a fost examinata in cursul unor dezbateri in cadrul comisiilor pentru libertati civile si afaceri…

- Lituania a inceput vineri ridicarea unei bariere de 550 km din sarma ghimpata la frontiera cu Belarus, acuzand autoritatile de la Minsk ca aduc pe calea aerului migranti din strainatate pentru a-i trimite ilegal in Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

- Lituania a inceput vineri ridicarea unei bariere de 550 km din sarma ghimpata la frontiera cu Belarus, acuzand autoritatile de la Minsk ca aduc pe calea aerului migranti din strainatate pentru a-i trimite ilegal in Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Gardul din sarma ghimpata va costa 4,7 milioane…

- Ministrul grec al migratiei, Notis Mitarakis, a sustinut miercuri decizia tarii sale de a folosi ''tunuri sonore'' la frontiera terestra cu Turcia pentru a descuraja intrarile migrantilor în Grecia, metoda pe care comisarul european Ylva Johansson a descris-o drept ''stranie''…

- BUCUREȘTI, 18 mai – Sputnik. Cumparaturile cu plata in numerar ar putea fi plafonate la suma de 10 000 de euro in toata Uniunea Europeana. Aceasta este intenția Comisiei Europene. Comisarul pentru servicii financiare din cadrul CE spune ca masura are ca scop combaterea spalarii de bani obținuți prin…