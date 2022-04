Capitalele europene au o alegere grea: fie risca sa piarda livrarile de gaze, fie sa incalce propriile sancțiuni ale Uniunii Europene, scrie Politico . Comisia Europeana a anunțat ca solicitarea Moscovei de a plati pentru gazele livrate in ruble risca sa incalce regimul de sancțiuni impuse impotriva Rusiei. Un decret semnat de președintele rus Vladimir Putin in data de 31 martie creeaza un proces prin care companiile din „țarile neprietenoase” – adica cele care au impus sancțiuni contra Rusiei ca urmare a invadarii Ucrainei – trebuie sa plateasca in ruble. In practica, cumparatorii pot sa plateasca…