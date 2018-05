Bruxelles-ul avertizează despre o abatere bugetară despre care PSD nu suflă un cuvânt In cazul Romaniei, care face deja obiectul unei proceduri de abatere semnificativa, Comisia recomanda Consiliului sa adopte o decizie cu privire la masurile ineficiente si o recomandare pentru adoptarea de masuri in 2018 si 2019 pentru a corecta abaterea semnificativa. Pe baza prognozelor de primavara ale Comisiei si a datelor pe 2017 validate de Eurostat, atat in Romania cat si in Ungaria abaterea de la traiectoria de ajustare structurala in 2017 a fost mai mare decat pragul de 0,5% din PIB. In data de 16 iunie 2017, Consiliul a decis ca o abatere semnificativa de la MTO a avut loc in Romania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, un avertisment Romaniei pentru ca a deviat semnificativ de la traiectoria de ajustare catre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) din 2017 si propune Consiliului sa emita o decizie privind faptul ca nu a luat masuri eficiente pentru a corecta acest lucru…

- Comisia Europeana a adresat un avertisment Ungariei și Romaniei cu privire la existența unei deviații semnificative de la traiectoria de ajustare catre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) din 2017.”Comisia propune Consiliului UE sa adopte o recomandare pentru Ungaria de a lua masuri adecvate…

- Comisia Europeana a adresat miercuri un avertisment Ungariei si Romaniei cu privire la existenta unei deviatii semnificative de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) in 2017, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. In cazul Romaniei, care face…

- Comisia Europeana a adresat miercuri un avertisment Ungariei si Romaniei cu privire la existenta unei deviatii semnificative de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) in 2017, informeaza un comunicat al Executivului comunitar.

- Comisia Europeana a anunțat, miercuri, ca a emis avertismente fața de România și Ungaria în cadrul procedurii de deviere semnificativa de la obiectivele pe termen mediu (MTO) - referitoare la creșterea deficitului structural.

- Prezent la lucrarile Saptamanii Parlamentare Europene, el a avut o intalnire de lucru la Bruxelles cu Comisarul pentru justitie, drepturile consumatorilor si egalitate de gen Vera Jourova. Principalele teme discutate au fost eficiența sistemelor judiciare in UE și riscurile actuale, importanta…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul tarilor…