Bruxelles-ul a stabilit data alegerilor europarlamentare din 2024

Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au stabilit ca in perioada 6-9 iunie 2024 sa aiba loc alegerile pentru Parlamentul European. Anunțul pentru alegerile europarlamentare a fost facut, miercuri, de presedintia suedeza a Consiliului UE. Acest acord politic urmeaza sa fie validat oficial luni de un Consiliu de ministri europeni. Alegerea eurodeputatilor