- Politistii au impuscat luni un barbat care a atacat un ofiter cu cutitul dupa ce acestia l-au gasit dormind pe trotuar in apropierea unui centru pentru azilanti din Bruxelles, a transmis politia belgiana, precizand ca suspectul a fost ranit grav, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un politist a fost ranit usor in zona capului, luni dimineata, la Bruxelles, dupa ce a fost atacat cu un cutit de catre un barbat, in circumstante inca neclare, au informat surse din politia...

- Miercuri, 29 august 2018, in jurul orei 01:25, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe DJ 704, intre Cugir si Vinerea. Un barbat de 33 de ani, din localitatea Vinerea, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si s-a rasturnat…

- Un barbat a tras asupra politiei, joi seara, in plin centrul Moscovei, ranind un politist, a indicat intr un comunicat Comitetul de Investigatie din Rusia, principala institutie insarcinata cu anchetele penale, transmite AFP citat de Agerpres.ro Potrivit anchetatorilor, un barbat a deschis focul fara…

- Un atac sangeros a avut loc in aceasta dimineata in orasul Trappes din Franta, situat la 30 kilometri de Paris. Un barbat, in varsta de 36 de ani, si-a injunghiat mortal cu un cutit mama si sora chiar in plina strada. Individul a atacat si o femeie care trecea prin zona.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la Eforie Nord. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 10,00, o femeie, de 27 de ani, a condus un autoturism pe strada Bogdan Voda, dinspre Eforie Sud catre Agigea unde, la intersectia cu strada Bucovina, pe fondul nerespectarii semnificatiei…

- Politistii din Ilfov au fost sesizati, marti, cu privire la un scandal din localitatea ilfoveana Cernica, un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani fiind impuscat. La fata locului a fost trimis un elicopter SMURD.

