Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen il acuza joi pe presedintele rus Vladimir Putin de „readucerea razboiului in Europa” si anunta un pachet de sanctiuni „masive” vizand baza economiei ruse si ”capacitatea acesteia de a se moderniza”, relateaza BBC News. Liderii Uniunii…

- Uniunea Europeana a condamnat in termeni duri, joi dimineata, atacul armatei ruse asupra Ucrainei si a avertizat ca presedintele Vladimir Putin va fi tras la raspundere. „Condamnam vehement atacul nejustificat al Rusiei asupra Ucrainei. In aceste ore intunecate, gandurile noastre sunt la Ucraina, la…

- Uniunea Europeana (UE) va trage la raspundere Moscova pentru atacul „nejustificat” asupra Ucrainei, a declarat joi sefa executivului blocului comunitar, Ursula von der Leyen, dupa ce Kremlinul a anuntat o operatiune militara pentru a-i apara pe separatistii din estul Ucrainei, potrivit Reuters. „In…

- Uniunea Europeana (UE) a propus astazi sa se interzica accesul autoritatilor ruse la pietele si serviciile financiare europene si sa fie vizate bancile care finanteaza armata rusa si alte operatiuni militare ruse in regiunile separatiste din estul Ucrainei a caror independenta Rusia a recunoscut-o luni…

- Uniunea Europeana discuta cu Statele Unite si alti furnizori despre cresterea livrarilor de gaze pentru Europa. Anunțul a fost facut luni de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in contextul incertitudinilor legate de alimentarea cu gaze din Rusia.

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, in ziua in care are loc și summitul Joe Biden - Vladimir Putin pe tema situației din Ucraina.

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de AFP. 'UE va raspunde in mod adecvat la orice noua agresiune, inclusiv incalcari ale…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de AFP.