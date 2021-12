Brutăriile din Ungaria, în pericol să se închidă din cauza costurilor ridicate Brutariile din Ungaria sunt in pericol sa se inchida, din cauza costurilor ridicate. In magazinele din Ungaria painea va fi mai scumpa, precum si produsele de panificatie. Motivul este ca firmele din acest domeniu nu fac fata creșterii preturilor la materiile prime și a costurilor de transport și energie. Majoritatea brutariilor si asa lupta pentru supravietuire. Potrivit estimarii asociatiei brutarilor, daca in urmatorul an sau doi ani unitatile respective nu vor reusi sa identifice solutii rentabile, vor trebui sa isi inchida afacerea, scrie ziarul „Magyar Nemzet”. Nici painea si nici produsele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noile tarife de productie ale gigacaloriei vor majora cu 60% costurile de incalzire in locuintele racordate la reteaua societatii Termoficare Oradea, in ciuda faptului ca aceasta este una dintre cele mai performante din tara.

- ”Intreaga Europa se confrunta cu creșterea prețurilor la energie electrica. De aceea am luat masuri sa protejam consumatorii de creșterea exagerata a prețurilor, masuri propuse și susținute de ministrul energiei Virgil Popescu. Am votat, alaturi de colegii mei din grupul #PNL, o serie de modificari…

- Preturile energiei ar urma sa creasca in 2022, dupa ce au urcat cu peste 80% in 2021, alimentand riscuri semnificative pe termen scurt pentru inflatia globala in multe tari in curs de dezvoltare, se arata in cel mai recent raport privind perspectivele pe pietele de materii prime, publicat joi de Banca…

- Cresterea preturilor gazelor naturale, deficitul de personal si lipsa navelor comerciale alimenteaza cresterea peste asteptari a preturilor si pun sub semnul intrebarii ideea ca inflatia va fi tranzitorie, potrivit analistilor intervievati de Reuters. Reprezentantii bancilor centrale, chiar…

- ​Partidul premierului ungar Viktor Orban a dat vina, duminica, pe "incompetenta" opozitiei pentru pana informatica din cauza careia alegerile primare organizate de aceasta din urma au fost întrerupte dupa circa doua ore. Opozitia, în schimb, a evocat un atac informatic din partea…

- Deputatul PSD Mures Dumitrita Gliga sustine ca producatorii autohtoni sunt grav afectati de scaparea de sub control a preturilor la materiile prime si de cresterea exploziva a preturilor la carburanti, energie electrica si gaze, iar in acest context i-a solicitat ministrului interimar al Economiei,…

- Președintele Asociației Energia Inteligenta, Dumitru Chisalița, explica culisele creșterii prețurilor la gaze și energie electrica și arata faptul ca statul este marele beneficiar al acestor scumpiri. In ciuda faptului ca intreaga vina este aruncata pe diverși distribuitori, in fapt, Guvernul colecteaza…

- Ministrul Energiei susține ca cetațenii trebuie sa știe motivul scumpirii energiei și gazelor, astfel ca costurile facturilor lunare vor fi mult mai ridicate fața de anii anteriori. Pentru a exista cat mai multa transparența in acest sens, Virgil Popescu a inființat o comisie parlamentara care va ancheta…