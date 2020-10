Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat strategia de renovari ale cladirilor din UE pentru a imbunatați consumul energetic al acestora. Comisia iși propune sa dubleze numarul de cladiri renovate in urmatorii zece ani. Acest lucru va reduce emisiile de gaze cu efect de sera din Europa, va stimula digitalizarea…

- Compania australiana de biotehnologie Ena Respiratory a anunțat luni ca un spray nazal pe care il dezvolta pentru a imbunatați sistemul imunitar uman și pentru a combate raceala obișnuita și gripa a redus semnificativ dezvoltarea coronavirusului intr-un studiu recent efectuat pe

- Seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu (foto), a transmis, luni, un mesaj cu ocazia inceperii noului an scolar in institutiile de invatamant militar, in care isi exprima convingerea ca si in actualul context epidemiologic se pot asigura conditiile necesare fiecarui…

- Organismul de consultare infiintat pentru combaterea pandemiei declansate de noul coronavirus s-a pronuntat in favoarea ideii ca "perioada de izolare, intr-un anumit numar de situatii, sa fie redusa de la 14 la sapte zile", a informat postul de radio France Inter. Olivier Veran a precizat ca decizia…

- "Consider ca procesul de evaluare trebuie sa aiba ca numitor comun predictibilitatea. De aceea, masura infiintarii Corpului de profesori evaluatori este absolut necesara, pentru a reusi sa asiguram obiectivitate si incredere in sistemul de evaluare", a declarat ministrul Monica Anisie, intr-un comunicat…

- Producatorii chinezi de carne de pui continua cu planurile de majorare agresiva a productiei, in pofida diminuarii cererii ca urmare a pandemiei de coronavirus, reducand dependenta de importuri pe fondul temerilor cu privire la siguranta carnii importate, transmite Reuters potrivit Agerpres. Potrivit…

- [caption id="attachment_25513" align="alignleft" width="352"] In fotografie: Bicicletele de la Grozești. Fotografie simbol[/caption] ”Armata Salvarii” din Ungheni este organizatorul și sponsorul unui velotur de ciclism. Startul turului a fost dat in dimineața zilei de azi, 3 august, in care o echipa…

- Actiunile Airbus au inchis joi in urcare cu aproape 2-, compania anuntand ca spera sa evite consumarea de numerar in semestrul al doilea, dupa ieiri de capital de 4,4 miliarde de dolari in trimestrul al doilea, din cauza scaderii livrarilor de avioane. "Consideram ca va fi o redresare lunga si lenta",…