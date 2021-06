Brussels is waiting for Biden’s Europe trip: “America is back”

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 41 de ani din provincia Jiangsu din estul Chinei a fost confirmat ca fiind primul caz uman de infectie cu tulpina H10N3 a gripei aviare, a declarat marti Comisia Nationala de Sanatate (NHC) din China, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Barbatul, rezident al orasului Zhenjiang,…

- Patru romani stabiliți in Florida au fost arestați dupa ce au furat cecuri de donație din cutiile poștale de la peste 600 de biserici din SUA. Prejudiciul se ridica la peste 700.000 de dolari. Patru persoane au fost arestate și alte doua sunt cautate in ceea ce autoritațile numesc „Operațiunea sa nu…

- Guvernul rus a aprobat, vineri, lista cu tari “neprietenoase”, in care au fost incluse doar SUA si Cehia, conform unui ordin executiv publicat de portalul oficial rusesc de informatii juridice, intr-o perioada de tensiuni persistente intre Moscova si statele occidentale, informeaza TASS, Reuters si…

- Saisprezece copii de gradinita si doi educatori au fost injunghiați miercuri de un barbat despre care presa din China spune ca ar fi vrut astfel sa se razbune pe soția lui care lucreaza la acea gradinița și care l-a anunțat recent ca vrea sa divorțeze. Cel puțin o persoana a murit, informeaza Xinhua…

- NASA and Elon Musk’s commercial rocket company, SpaceX launched four astronauts on a flight to the International Space Station on Friday from NASA’s Kennedy Space Center and it is the first crew ever propelled towards orbit by a rocket booster recycled from a previous spaceflight, according to Reuters. …

- NATO Secretary-General, Jens Stoltenberg announced on Thursday that the next Summit of Allied leaders will take place June 14 at NATO’s headquarters in Brussels. “We will take decisions on our substantive and forward-looking NATO 2030 agenda to deal with the challenges of today and tomorrow: Russia’s…

- Leaders of 23 countries and the World Health Organisation (WHO) on Tuesday backed an idea to create an international treaty that would help the world deal with future health emergencies like the coronavirus pandemic now destroying the globe, according to Reuters. The treaty got the formal backing of…

- Autoritațile militare din Myanmar au arestat un responsabil al unei fundații finanțate de omul de afaceri american George Soros și i-au dat in urmarire pe alți 11 membri, pentru acuzația ca au finanțat protestele populare, potrivit unor relatari oficiale citate de Reuters. Armata a preluat puterea…