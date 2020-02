Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Stephen Fry s-a asociat cu o compozitoare care a realizat coloana sonora a miniseriei TV "Wolf Hall", produsa de BBC, pentru a inregistra un album inspirat din cartea sa despre mitologia greaca, informeaza vineri Press Association. Debbie Wiseman, nominalizata la Grammy, a compus deja cinci…

- Huawei Technologies a anuntat joi ca veniturile au crescut cu 18% in 2019, la 850 miliarde yuani (121,72 de miliarde de dolari), sub previziunile facute anterior, din cauza includerii de catre Statele Unite pe o lista neagra, compania anticipand ca 2020 va fi un an dificil, transmite Reuters, potrivit…

- Ministerul albanez al apararii a anunțat un nou bilant cu numarul morților in urma seismului produs in aceasta dimineata. Numarul mortilor a urcat la 6 si cel puțin 325 de raniți. Pe rețelele sociale au aparut imagini cu eforturile echipelor de salvare, potrivit Daily Mail . A aparut o filmare cu o…

- Romania ar urma sa aiba parte de un Produs Intern Brut (PIB) real mai mic in anul 2020, pentru ca pe parcursul urmatorilor patru ani sa se plafoneze, se arata in cele mai recente estimari ale Fondului Monetar International. Astfel, potrivit FMI, PIB-ul Romaniei va creste in urmatorii cinci ani dupa…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 06:55, pe Șoseaua Borșului din Oradea. Potrivit polițiștilor in accident sunt implicate doua autovehicule. „Un barbat de 44 de ani, din comuna Șimian, județul Bihor, in timp ce conducea o autoutilitara dinspre drumul colector, nu a respectat semnificația…

- Din seria obiceiurilor care ne fac sa devenim mai fericiți, putem afirma ca la hotel Silver Mountain Resort and SPA 4* din Poiana Brașov descoperim unicitatea locației, a serviciilor de lux oferite si totodata o atmosfera senzaționala creata de Taraful Viorel Bogateanu, care presteaza in fiecare weekend…

- Un grav accident rutier intre doua autoturisme a avut loc la ieșirea din Arad, catre localitatea Șofronea. La fața locului, echipajele de intervenție... The post Doua victime, intr-un grav accident rutier produs in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Patru autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier produs sambata dimineața pe autostrada A3 Turda – Gilau, in județul Cluj, la intrarea in Turda, la kilometrul 10. Traficul auto a fost complet blocat. Evenimentul s-a produs in jurul orei 8.40, in condiții de ceața deasa, cu vizibilitate sub…