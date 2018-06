Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul scolar educational "Romania in sarbatoare", dedicat implinirii a 100 de ani de la Marea Unire, a ajuns la final.IPS Teodosie ii va premia pe castigatorii celei de a doua etape a proiectului scolar educational "Romania in sarbatoare", vineri, 8 iunie 2018, de la ora 11.00, in biblioteca "Arhiepiscopul…

- Ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell, arata ca romanii care traiesc in prezent in Regat nu au de ce sa iși faca griji, ca urmare a Brexit. El susține ca romanii care traiesc de peste 5 ani iși pot primi ”second state”, in timp ce romanii care nu au cinci ani pot aștepta perioada…

- Pe scena Ateneului Roman au urcat Andra, Smiley, Alexandru Tomescu, Irina Iordachescu, Zoli TOTH Project, Marius Manole, Andrei Licaret, The Mono Jacks si Ansamblul Violoncellissimo. In 22 aprilie, Ateneul Roman a fost din nou neincapator, cu ocazia celei de-a sasea editii a Hope Concert,…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, a participat, joi, la inaugurarea noului sediu al unei companii britanice, care a dezvoltat in Cluj-Napoca cea mai mare echipa din cele patru pe care le are in lume.

- In Vinerea Mare, pe 6 aprilie, Excelența sa Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, bun prieten al Fundației FARA inca de la inceperea mandatului sau in Romania, a vizitat copiii cu nevoi speciale care vin la recuperare la Centrul Emanueldin municipiul Suceava. Ambasadorul și familia sa s-au ...

- In Vinerea Mare, Excelența sa Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, bun prieten al Fundației FARA inca de la inceperea mandatului sau in Romania, a vizitat copiii cu nevoi speciale care vin la recuperare la Centrul Emanuel din Suceava. Ambasadorul și familia sa s-au alaturat pregatirilor Pascale…

- Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, pe Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Discuțiile au oferit prilejul unui amplu schimb de opinii privind stadiul și perspectivele cooperarii politico-diplomatice bilaterale,…

- Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, pe Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell.Discuțiile au oferit prilejul unui amplu schimb de opinii privind stadiul și perspectivele cooperarii politico-diplomatice bilaterale,…