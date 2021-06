BRUJA a lansat BIBELOU Daca aveai impresia ca nimic nu te mai poate surprinde astazi, Bruja este de alta parere. Ea a lansat piesa, “Bibelou”, o piesa ideala pentru petrecerile dulci din serile lungi de vara. Atat piesa, cat si videoclipul au un vibe amuzant si te fac sa iti reamintesti de toate noptile albe petrecute alaturi de prieteni si sa rezonezi cu umorul din versuri. Productia este una speciala, aducand in fata elemente noi ce tin de zona Funk. Bruja este prima figura feminina care a reusit sa se faca remarcata pe scena Hip-Hop din Romania. Cu aproape 2.500.000 vizualizari pe YouTube, Bruja a reusit sa atraga… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

