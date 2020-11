Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Codin Maticiuc (39 de ani) a venit pe lume in data de 4 aprilie 2019. Recent, actorul a dezvaluit ca-și dorește sa devina din nou tata. Codin Maticiuc iși dorește „mult” sa devina din nou tata „Da, ne dorm și alți copii. Mult. Ne dorim sa și infiem”, a declarat Codin pentru Ciao . Cu toate…

- Andreea Marin nu dezvaluie des lucruri din intimitatea sa cand vine vorba despre singura sa fiica, dar nici cand e vorba despre relația pe care o are. Cu toate ca e o fire discreta, Zana a surprins pe toata lumea cu detalii despre adolescența Violetei și dorințele sale de la 13 ani. Ce dorințe are […]…

- Aurel Tomescu, directorul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, isi dorea, la varsta copilariei, sa devina aviator, crezand ca prenumele sau era predestinat pentru a calca pe urmele lui Aurel Vlaicu. Acum seful DADR Gorj asteapta cu nera...

- Roxana Blagu nu și-a mai putut strange fetița in brațe de 7 ani, dupa divorțul de primul soț. Oana are acum 12 ani și locuiește cu tatal ei. Artista a facut dezvaluiri emoționante la emisiunea Vorbește lumea. Roxana și-a dorit foarte mult sa stea de vorba cu fiica ei, așa ca a mers sa o vada. S-a ascuns…

- Claudia Conway este fiica lui Kellyanne Conway (2017-2020), una dintre cele mai importante consiliere pe care le-a avut presedintele Donald Trump. „Hey, prieteni. In prezent pe moarte din cauza Covid!", a fost mesajul postat de fiica sa in varsta de 15 ani, Claudia. "Mama mea stranuta peste tot prin…

- Sfanta Cuvioasa Eufrosina a trait in Alexandria in vremea imparatului Teodosie cel Mic (sec V). Ea a fost rodul staruintei in rugaciune catre Dumnezeu a parintilor ei, care i-a binecuvantat cu nasterea de prunci dupa o vreme indelungata. La varsta de 12 ani, Eufrosina a devenit orfana de mama, ramanand…

- Fostul prezentator Emanuel Isopescu a decedat la varsta de 75 de ani. Fiica sa a fost cea care a facut anunțul pe pagina sa de Facebook. „Daunazi vorbeam cu bunul meu prieten, Dr. A – care-mi povestea ca acum ceva vreme – mulți ani in urma, eram la taica’miu, pe Carol Knappe street, la un masiv gratar,…