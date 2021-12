Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul american Bruce Springsteen si-a vândut companiei Sony Music întreg catalogul muzical si creatiile pentru o suma astronomica, anunța Billboard, citat de News.ro.Springsteen și-a vândut creațiile pentru nu mai puțin de jumatate de miliard de dolari, depasind vânzarea…

- Statele Unite au anuntat joi ca ofera o recompensa de zece milioane de dolari pentru orice informatie care ajuta la depistarea liderilor grupului de hackeri specializati in atacuri ransomware DarkSide, transmite AFP.

- „Dune”, ecranizarea lui Denis Villeneuve a romanului omonim scris de Frank Herbert, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, relateaza news.ro In al doilea weekend de la premiera, filmul cu Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac si Zendaya in distributie…

- Kim Jong-un a reusit sa slabeasca 20 de kilograme. Este sanatos și incearca sa-și creasca popularitatea in randul cetațenilor nord-coreeni, a transmis agenția de spionaj din Coreea de Sud parlamentarilor țarii. Serviciul Național de Informații (NIS) a inaintat evaluarea, joi, in timpul unei ședințe…

- Philip Morris International a anuntat ca va investi peste 100 de milioane de dolari si va continua sa dezvolte capacitatile de productie a consumabilelor pentru IQOS pentru piata interna si externa, in fabrica din Otopeni, in perioada 2022-2023. Reprezentantii companiei spun ca, pentru a continua…

- Netflix a platit 21,4 milioane de dolari pentru noua epidoade, care au avut premiera acum patru saptamani, si compania estimeaza “Squid Game” ca va genera venituri de 40 de ori mai mari – o estimare de 891 de milioane de dolari – in ceea ce ar insemna “valoarea impactului”, potrivit Bloomberg care citeaza…

- Filmul "Venom: Let There Be Carnage" a generat incasari de 90,1 milioane de dolari in weekend la nivel nord-american, stabilind un nou record, potrivit Variety, potrivit news.ro. Productia Sony Pictures se afla intre blockusterele din 2021 cu cele mai mari castiguri. Filmul cu Tom Hardy ruleaza…

- Actorul si producatorul Robert Redford si muzicianul Bruce Springsteen fac echipa pentru documentarul „The Mustangs: America’s Wild Horses”, anunta Variety. „The Mustangs: America’s Wild Horses” spune povestea cailor salbatici ai Americii, de la trecutul lor turbulent catre viitorul incert.…