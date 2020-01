Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au fost ucise in incidentul armat produs marti dupa-amiaza in Jersey City, in statul american New Jersey, afirma surse citate de postul NBC New York, confirmand si moartea a doi suspecti. Ar fi vorba despre traficanți de droguri care au deschis focul intr-un magazin.

