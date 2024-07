Bruce Springsteen, cunoscut drept „The Boss”, este acum oficial miliardar, conform Forbes. Muzicianul din New Jersey, care a captivat inimile milioanelor cu melodiile sale despre viața clasei muncitoare americane, are acum o avere neta estimata la 1,1 miliarde de dolari. Aceasta reușita financiara vine dupa o cariera impresionanta și o serie de decizii financiare strategice. […] The post Bruce Springsteen: de la vocea clasei muncitoare la miliardar oficial appeared first on Puterea.ro .