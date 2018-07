Stiri pe aceeasi tema

- Sase companii care au participat la constructia podului dintre Rusia si Crimeea au fost introduse marti pe lista cu sanctiuni a Uniunii Europene (UE), potrivit unei decizii aparute in Jurnalul Oficial al UE.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat intr-un interviu pentru The Associated Press ca Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei si este nevoita sa se apere de un val de atacuri cibernetice. „Nu cred ca trece o zi fara o provocare” din partea Rusiei in spatiul aerian sau in apele…

- Ungaria are sanse mari in lupta sa impotriva sistemului de cote obligatorii de redistribuire a migrantilor, intrucat o decizie privind un astfel de sistem, care i-ar distribui pe migranti intre statele Uniunii Europene fara o limita superioara, "ar putea fi amanata sau chiar modificata", a declarat…

- Romania s-a numarat printre cele 32 de state care au avut fost reprezentate la nivel diplomatic duminica seara la receptia din Ierusalim dedicata mutarii ambasadei americane. Premierul Benjamin Netanyahu a indemnat tarile prezente sa urmeze modelul lui Donald Trump si sa inceapa relocarea ambasadelor…

- Romania va fi reprezentata la recepția din aceasta seara de la Ierusalim, organizata de MAE israelian, cu ocazia inaugurarii ambasadei americane din Orasul Sfant. Informatia apare in cotidianul Haaretz, care scrie ca alaturi de tara noastra, la receptie vor participa si reprezentanti ai Austriei, Ungariei…

- Mesajul prim-ministrului Viorica Dancila de Ziua Europei Sarbatorim astazi Ziua Europei, o zi dedicata istoriei unui proiect, model de colaborare, un exemplu de solidaritate și de continuu angajament comun. Este un prilej de celebrare a progreselor realizate, dar și de amintire a drumului lung parcurs…

- Romania se afla pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste educatia financiara, indicatorul care masoara nivelul acestei componente fiind de 21%, comparativ cu nivelul mediu al UE, de 52%, iar in Bulgaria de 35%, a declarat, marti, Alexandru Ciuncan, secretar general al Asociatiei Pentru Promovarea…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a calificat miercuri drept "incorecta si necinstita" fata de unguri decizia anuntata mai devreme de Austria de a reduce alocatiile familiale acordate strainilor care lucreaza in aceasta tara la nivelul celor din tara in care traiesc copiii acestora, relateaza…