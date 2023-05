Browserul Opera primeşte propria integrare cu un AI în stil ChatGPT Nu stiu cati dintre voi mai folositi browserul Opera, dar este poate cel mai subestimat browser de pe piata. Mai nou a primit si integrare cu o solutie in stil ChatGPT, printr-un sidebar, asa cum se poate vedea mai jos. Microsoft a cam acaparat integrarea lui ChatGPT in produsele sale, dar nu e singura. Acum si Opera a anuntat ca browserul care ii poarta numele integreaza un companion AI numit Aria. Opera a mai avut un proiect de genul, adaugand un sidebar in browser dedicat lui OpenAI ChatGPT. Aria se va lansa in peste 180 de tari si poate fi deja testat in faza beta in cadrul browserului Opera… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

