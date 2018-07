Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump este primit vineri dupa-amiaza la Castelul Windsor de catre Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, o onoare pe care cu greu o accepta...

- Președintele american Donald Trump nu s-a rezumat doar la a genera controverse in cadrul summitului NATO, ce a avut loc la Bruxelles. Acesta continua sa starneasca polemici prin vizita pe care acesta o va face, impreuna cu soția sa, Melania Trump, in Marea Britanie. In aceste circumstanțe, liderul de…

- Sute de britanici protesteaza la nivel national, pe fondul vizitei presedintelui american Donald Trump si a sotiei acestuia, Melania Trump, in Marea Britanie, unde liderul de la Casa Alba se va intalni vneri cu regina Elizabeth a II-a, relateaza The New York Times si mirror.co.uk.

- Ambasada Statelor Unite la Londra i-a rugat pe cetatenii americani aflati in Marea Britanie sa fie prevazatori si sa nu iasa in evidenta pe perioada vizitei presedintelui Donald Trump, care va avea loc vineri, 13 iulie.

- Ambasada SUA din Londra a avertizat americanii din Marea Britanie sa fie precauti in timpul vizitei presedintelui american Donald Trump, pentru ca sunt anuntate proteste care ar putea deveni violente, scrie Reuters, preluata de news.ro."Mai multe demonstratii sunt programate intre 12 si 14…

- Un balon dirijabil care reprezinta un Donald Trump in scutece urmeaza sa survoleze Londra in timpul vizitei locatarului Casei Albe, programate pentru joia viitoare, in urma unei autorizari acordate de catre primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, relateaza AFP.

- Segmente ale metroului din Londra vor fi paralizate din cauza unor greve in ziua vizitei presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza cotidianul The Independent, potrivit Mediafax.Sindicatul national al angajatilor din domeniul feroviar a anuntat o greva de avertisment fata de conditiile…

- Intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un este pusa din ce in ce mai mult sub semnul intrebarii din cauza ultimelor declaratii facute de regimul de la Phenian si a ingrijorarilor legate de agenda summitului, dar si in contextul vizitei presedintelui sud-coreean…