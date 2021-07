Broșă medievală transilvăneană, din perioada lui Mihai Viteazul, vândută la preț de garsonieră O broșa medievala datata in jurul anului 1600 este scoasa la vanzare de casa de licitații Lempertz din Koln, Germania. Obiectul, produs intr-un atelier din Sibiu, are o valoare estimata la 30 – 40.000 de euro, fara taxe. Este vorba de o broșa rotunda, cu un diametru de 11,1 cm și o greutate de 340 g, din argint masiv bogat incrustata cu 29 de pietre prețioase și 18 perle naturale de apa dulce. Motivele florale sunt decorate cu granat fațetat, smarald sau cristal de piatra taiat intr-un cadru inalt. Centrul bijuteriei este prevazut cu o pasta de sticla octogonala (pate de verre) cu portretul unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

