- In anul Capitalei Europene a Culturii, Teatrul Național din Timișoara deschide Anotimpurile FEST-FDR vineri, 31 martie, de la ora 20:00, in Sala Mare, cu spectacolul BROS de Romeo Castellucci. Coorganizator al evenimentului este Istituto Italiano di Cultura di Bucarest.

- Ca un preambul al primului eveniment teatral european major al Capitalei Europene a Culturii – BROS de Romeo Castellucci – Naționalul timișorean iese din cadrul convenției teatrale consacrate și deschide un drum nou, in lucrul cu oameni din afara sferei sale profesionale, intr-o formula de implicare…

- Timisoara a intrat, de vineri, in lumina reflectoarelor cu programul de exceptie pregatit pentru a marca debutul Capitalei Europene a Culturii, din care nu vor lipsi concerte, expozitii, dezbateri, proiectii, spectacole de lumina, culoare si miscare, care vor anima toate cartierele orasului. Gongul…

- Intre 500.000 și 1 milion de vizitatori sunt așteptați anul acesta la Timișoara pentru a lua parte la manifestarile culturale organizate in cadrul Programului TM2023. Pe tot parcursul acestui an, orașul va gazdui in jur de 5.000 de evenimente culturale. Punctul culminat va fi vineri seara, cand la spectacolul…

- „Vrem sa aratam ca prin cultura, prin arta, putem sa mobilizam o comunitate”, a spus primarul orasului Timisoara, vineri, in conferinta de deschidere a programului Capitala Europeana a Culturii. „Anul acesta sunt alocati in plus 10 milioane de euro pentru cultura”, a precizat edilul, subliniind ca…

- Teatrul Național din Timișoara marcheaza deschiderea Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023 cu o reprezentație de gala a spectacolului „Povestea acelor oameni care intr-o seara s-au adunat in jurul unei mese”, scris și regizat de Radu Iacoban.

- Elefsina (Eleusis) este cel de-al doilea oraș european care și-a inceput, la sfarșitul acestei saptamani, programul oficial al capitalei europene a culturii, titlu pe care il deține in acest an alaturi de Veszprem și Timișoara. Misterele eleusine Faima orașului, aflat nu departe de Atena, dateaza din…

- Ambasada Italiei și Institutul Italian de Cultura din București, in colaborare cu Agenția ICE Romania, inaugureaza sambata, 4 februarie 2023, la ora 18.00, la Biblioteca Naționala a Romaniei, in sala Symposium (Bd. Unirii 22, București), expoziția „Universul Olivetti. Comunitatea ca utopie concreta”.…