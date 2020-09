Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut cu 20-24 semifinala cu Dobrogea Sud, SCM Politehnica a invins CSM Bacau, 30-28 final, dupa 16-13 la pauza, in finala mica a Turneului Final 4 al Cupei Romaniei de handbal masculin de la Sf. Gheorghe. Partida controlata, in general de formația violeta, care a avut deseori avantaj de…

- Formatia de handbal alb-violeta a cedat in semifinalele Cupei Romaniei la Sf. Gheorghe. SCM Politehnica a condus cu 10-6 la pauza pe Dobrogea Sud Constanta dupa un joc superior prestat de elevii lui Vlad Caba. Formatia de la malul marii a revenit insa in repriza secunda si s-a impus cu 24-20. Poli s-a…

- Cele aproape 7 luni de pauza s-au vazut in jocul lui Dinamo. Campioana a jucat slab in prima repriza, dar nu a avut emoții in privința calificarii Dinamo București este prima echipa calificata in finala Cupei Romaniei. Echipa lui Constantin Ștefan a trecut in semifinalele Final Four-ului de la Sf. Gheorghe…

- SCM Politehnica se pregateste de neobisnuitul start de sezon pe timp de pandemie, dar si de lupta finala pentru Final Four-ul Cupei Romaniei 2019-20. Alb-violetii pleaca maine spre Sf. Gheorghe, unde vor disputa nu mai putin de cinci jocuri in doar sase zile. Primul duel de foc pentru alb-violeti va…

- Pobeda Star Bisnov a triumfat astazi in ultimul act al Cupei Romaniei, faza judeteana Timis. Formatia din Dudestii Vechi a trecut cu 2-0 de usor favorita CSU Univ. de Vest Timisoara chiar pe batrana arena „Dan Paltinisanu”. „Bulgarii” vor fi astfel prezenti si in turul I al competitiei K.O. la nivel…

- Sepsi - FCSB, finala Cupei Romaniei din acest an, va fi condusa de Sebastian Colțescu (43 de ani), informeaza sursele GSP.ro. Sepsi - FCSB se joaca miercuri, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, Digi Sport și TV Telekom Sport. Meciul va avea loc la Ploiești, pe arena „Ilie…

- Federația Romana de Fotbal le transmisese cluburilor o informare despre regulile din Cupa Romaniei. Conform textului din acel document, Andrei Vlad, portarul FCSB, a jucat in turul semifinalei FCSB-Dinamo 3-0 deși era suspendat. „Cainii” ar trebui sa caștige cu 3-0 și sa joace finala din cauza gafei…

- Așa cum se știe, finala Cupei Romaniei din acest an se va disputa tot la Ploiești, pe stadionul ”Ilie Oana”, in 22 iulie, foarte probabil Sepsi Sf. Gheorghe și FCSB fiind echipele angrenate in ultimul act al competiției. Antrenori de poveste care au construit istoria fotbalului nostru, fara sa poata…