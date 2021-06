Bronz european la lupte greco-romane pentru Iosif Alexandru Ionescu

Iosif Alexandru Ionescu (foto centru) a cucerit medalia de bronz in limitele categoriei 65 kg, la lupte greco-romane, dupa ce l-a invins in meciul decisiv pe belarusul Zahar Ianevici. Romania a ajuns la patru medalii cucerite la Europenele de cadeti. Iosif Alexandru Ionescu a cucerit medalia de bronz in limitele categoriei 65 kg, la lupte greco-romane, dupa ce sambata, la Samokov (Bulgaria), romanul l-a invins in meciul decisiv pe belarusul Zahar Ianevici. Vineri, Ionescu l-a invins in optimi pe ungurul Zsolt Takacs, in sferturi a trecut de lituanianul Rokas Cepauskas, dar a pierdut semifinala…