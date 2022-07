Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Dumei de Stat a Federatiei Ruse și admiratorul dictatorului rus, Viaceslav Volodin a declarat marti ca Ucraina „face totul” pentru ca trupele rusești sa nu-si incheie „operatiunea militara speciala” la frontierele republicilor separatiste autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei,…

- Ucraina acuza de saptamani bune Rusia ca ii fura recoltele de grane din regiunile ocupate de armata rusa in sudul Ucrainei pentru a le vinde ilegal unor tari straine.O prima nava incarcata cu 7.000 de tone de cereale, sub protectia marinei ruse, a parasit portul ucrainean Berdiansk, ocupat de Rusia,…

- Primarul numit de Moscova in orașul Energodar din sudul Ucrainei, unde se afla și centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost ranit duminica intr-o explozie, au anuntat un oficial ucrainean si agentiile de presa ruse, scrie Digi24.ro . Andrei Shevtchik a fost numit primar in Energodar…

- Turcia, membru al NATO, a propus evacuarea pe mare a combatantilor raniți ascunsi intr-un combinat siderurgic din orasul Mariupol, in sudul Ucrainei, a declarat sambata purtatorul de cuvant al presedintelui Tayyip Erdogan. Ibrahim Kalin a declarat pentru Reuters, intr-un interviu, ca a discutat personal…

- Viceministrul rus de externe, Aleksandr Grusko, a declarat marti ca eventuala decizie privind posibila utilizare a armelor nucleare este clar enuntata in doctrina militara rusa. Acesta a evitat un raspuns clar cand a fost intrebat daca Rusia exclude o lovitura tactica preventiva asupra Ucrainei, potrivit …

- Viceministrul rus de externe, Aleksandr Grusko, a declarat marti ca eventuala decizie privind posibila utilizare a armelor nucleare este clar enuntata in doctrina militara rusa. Acesta a evitat un raspuns clar cand a fost intrebat daca Rusia exclude o lovitura tactica preventiva asupra Ucrainei, potrivit …

- In primele zile de razboi, Ucraina a rugat insistent conducerea R. Moldovei sa vanda cele 6 MiG-29, pe care le deține și nu sunt folosite. Acesta afacere eșuata este subiectul unui articol in presa ucraineana . In primele zile ale invaziei ruse, conducerea ucraineana a facut apel la guvernul moldovean…

- Nimeni nu știe cu adevarat cum arata iadul. Fiecare și-a imaginat locul ala in fel și chip. Dar, se prea poate ca infernul sa fie cam cum arata orașele și satele dupa bombardamente. Și, cel mai elocvent exemplu in acest sens, este, pentru acum, pentru timpul prezent, Ucraina și Mariupolul. Al doilea…