Stiri pe aceeasi tema

- In prag de sarbatoare, Palatul Parlamentului a fost animat de brazii de Craciun impodobiți și de colindatorii veniți din toate colțurile țarii. Cu gandul la sarbatori au fost și aleșii, care au avut grija sa iși pregateasca deja meniul pentru masa festiva.„Eu sunt lacto-vegetarian de 23 de ani. Sotia…

- Protecția Consumatorilor a „avertizat public” operatorii economici care nu-și respecta clienții in vacanța de iarna. In locații vizate de turiști din zona Cluj-Baile Felix se vor efectua controale riguroase.

- Mai sunt doar cateva zile pana la concediu de iarna, iar cat mai multe agenții hoteliere au deja numeroase rezervari. Cei care iubesc sa schieze pot merge atat in țara, cat și in afara ei deoarece Europa are stațiuni montane pentru toate gusturile, dar și prețuri destul de bune.

- Abia intorși din vacanța de Ziua Naționala, mulți romani iși planifica vacanța de Craciun. Și nu sunt singurii. O treime dintre europeni planuiesc sa calatoreasca in acest sezon de sarbatori.

- Elevii vor avea o mini vacanta de cinci zile in perioada 30 noiembrie – 4 decembrie. Conform Codului Muncii, zilele de 30 noiembrie – ziua Sfantului Andrei – si 1 decembrie, cand este celebrata Ziua Nationala a Romaniei, sunt declarate sarbatori nationale, respectiv zile libere. In aceste zile scolile…

- FOTO| Lucrarile de modernizare la doua gradinițe din Cugir, pe ultima suta de metri: Peste 100 de copii se vor bucura de condiții moderne, dupa vacanța de iarna Modernizarea gradinițelor aparținatoare Școlii Gimnaziale „I. Pervain” a intrat pe ultima suta de metri. Lucrarile sunt realizate in procent…

- Pachetele pentru vacantele de iarna s-au cumparat deja in numar mare, cele mai multe cereri fiind pana acum pentru Laponia, tara lui Mos Craciun, potrivit unei agentii cunoscute de turism. Romanii de toate varstele care vor sa il intalneasca anul acesta pe Mos Craciun in tara lui au cumparat deja pachetele…

- Vacanța de iarna in anul școlar 2022-2023. Suntem la finalul primei luni de școala din ciclul 2022/2023. Se vorbește deja de modificarile aduse de Sorin Cimpeanu la sistemul de predare, care au dat peste cap aproape totul. Incepand din acest an școlar, elevii vor merge la cursuri, in cinci module, toate…