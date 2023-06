Stiri pe aceeasi tema

- Jador și-a speriat fanii dupa ce s-a afișat pe patul de spital, spunand ca se retrage din muzica. Artistul este sprijinit de iubita, Alexandra Dobbia, care a postat o imagine alaturi de manelist, dar și un scurt mesaj de incurajare.

- Prezentatoarea TV Gina Pistol s-ar confrunta cu probleme de sanatate care au s-ar fi acutizat in perioada sarcinii. Mai mult decat atat, i-ar fi ingreunat inclusiv munca din cauza durerilor greu de suportat. Ce spun apropiați ai cercului de prieteni.

- Larisa Udila a fost nevoita sa se intoarca mai repede din Tokyo in urma cu cateva zile, asta pentru ca bunica ei nu s-a simțit bine. Acum, micuțul Milan, s-a imbolnavit, iar frumoasa șatena a fost cea care l-a supravegheat tot timpul dupa intoarcerea din vacanța. Iata ce a pațit!

- Simona Gherghe le-a marturisit fanilor ca trece printr-o perioada mai complicata, dupa ce a ajuns de urgența la spital cu fiul sau. Se pare ca Vlad a facut o reacție alergica, iar prezentatoarea TV a fost nevoita sa revina in platoul emisiunii Mireasa, timp in care baiatul a ramas cu tatal sau.

- Jador și-a ingrijorat fanii, dupa ce Bogdan Mocanu a postat mai multe videoclipuri in care se poate observa ca se afla cu artistul in momentul in care se indreptau spre spital. Cu toate ca fanii au crezut, inițial, ca este o gluma, se pare ca Jador se confrunta cu probleme de sanatate.

- Codin Maticiuc, in varsta de 42 de ani, a renunțat la statutul de „crai de Dorobanți”, acum se dedica familiei sale și filmelor. Intr-un interviu pentru ego.ro , acesta a vorbit despre situația lui financiara, a spus ce face cu banii pe care ii caștiga. Codin Maticiuc are o relație de mai mulți ani…

- Clujeanca Georgiana Lobonț a dezvaluit pe pagina sa de Instagram ca se confrunta cu cateva probleme de sanatate, chiar inainte de o vacanța planificata alaturi de soțul ei, in afara Romaniei.Georgiana Lobonț este una dintre cele mai in voga artiste de la noi din țara. Aceasta a strans o comunitate destul…

- Georgiana Lobonț este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara. Aceasta a strans o comunitate destul de mare pe rețelele sociale, acolo unde nu ezita sa le povesteasca fanilor ei cu ce iși ocupa timpul liber și chiar cand și unde susține evenimente. Insa, in urma cu puțin timp, chiar…