Stiri pe aceeasi tema

- In județul Bacau, la examenul național de Bacalaureat 2022 – sesiunea iunie/iulie – s-au inscris in total 3.716 absolvenți de liceu (3.384 din promoția curenta, iar 332 din promoțiile anterioare). Conform calendarului de organizare și desfașurare a examenului, in perioada 6-16 iunie au avut loc probele…

- 126.454 de absolvenți de liceu, 111.329 din promoția curenta și 15.125 din seriile anterioare, s-au inscris pentru probele la Bacalaureat 2022, sesiunea de vara, numarul fiind similar celui de anul trecut. Examenul de Bac 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor. „Nu este permis…

- In a doua jumatate a lui 2021 a fost depasit pragul de 6 milioane conexiuni la internetul fix, ceea ce inseamna ca trei sferturi din gospodarii beneficiau de internet fix, la finalul anului. Din cele 410.000 conexiuni noi in 2021, activarea a 250.000 conexiuni in rural a dus penetrarea la 64% din gospodarii,…

- Valoarea Bitcoin a coborat sub 34.000 de dolari si a ajuns la jumatate fata de valoarea record atinsa in noiembrie anul trecut, informeaza BBC , care citeaza bursa de criptomonede Coinbase. Scaderea valorii celei mai importante criptomonede vine in contextul in care piețele bursiere din intreaga lume…

- Romanii nu mai au nevoie de certificat de vaccinare si pot intra in Grecia doar cu actul de identitate, iar personalul din vama va fi suplimentat cu 50%, a afirmat, joi, Vasilis Kikilias, ministrul grec al Turismului, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti. „Aproape am ridicat toate restrictiile…

- Active in valoare de peste sapte miliarde de dolari apartinand miliardarului rus Roman Abramovici au fost inghetate de autoritatile din Insula Jersey, un paradis fiscal din Canalului Manecii, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Trei barbati care vindeau droguri de risc in Cugir si Alba Iulia au fost condamnati la inchisoare de Tribunalul Alba. Doi dintre acestia au primit pedepse cu executare, iar unul a fost condamnat cu suspendare. In locuinta unuia dintre acestia aveau loc veritabile petreceri unde se consumau droguri,…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a prezentat vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, responsabil de politicile digitale, situația proiectelor de digitalizare din Romania și dificultațile intampinate in a asigura accesul echitabil la noile tehnologii peste tot in Europa. Reprezentantul…