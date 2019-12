Broker pe bursa: Am doi copii si tot nu ma bucur de cresterea alocatiilor. Dai bani cand ai de unde

Stiri pe aceeasi tema

- Deputat PSD Hunedoara, Natalia-Elena Intotero, a afirmat, intr-un comunicat de presa, ca Executivul Orban „nu se dezminte și face ceea ce a și spus, mai exact: austeritate, concedieri, reduceri, programe anulate, bani doar pentru primarii PNL”.„Guvernul PNL nu-și mai recunoaște nici propriile…

- "Avem incredere in presedintele nostru, ca de aia l-am sustinut, are discernamantul si aparatul de analiza necesar si suntem convinsi ca decizia pe care o va lua va fi una buna. Am atras atentia ca parlamentarii PSD sa nu isi mai bata joc de Romania. Si asa au adus Romania pe marginea prapastiei,…

- FOTO – Arhiva Ludovic Orban a declarat, joi, ca proiectul de lege pentru dublarea alocatiilor de stat pentru copii este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament in realitatea economica, deoarece nu exista resurse financiare la bugetul de stat, scrie Mediafax. „Deocamdata este un vot, pana…

- Premierul Ludovic Orban susține ca „orice cheltuiala suplimentara la buget, așa cum e construit, nu poate fi suportata decat daca se renunța la alte categorii de cheltuieli”. Dublarea alocațiilor pentru copii va aduce, cu sine, taieri din alta parte, a dezvalui Ludovic Orban la Digi 24. Iata principalele…

- Totodata, bursa de studiu a crescut de la 200 la 250 de lei, la fel ca si bursa de ajutor social. Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) saluta decizia luata de municipalitate. 'Asociatia Elevilor din Constanta saluta decizia primarului Decebal Fagadau de a mari fondul pentru burse si ne bucuram…

- Liderul USR si candidatul la alegerile prezidentiale, Dan Barna, si-a anulat vizita la Lugoj, programata pentru marti. In conditiile in care candidatul USR-PLUS la alegerile de luna viitoare nu mai ajunge in oras pentru a vorbi cu cetatenii, staful sau s-a gandit ca nu ar fi rau sa trimita la Lugoj…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede majorarea alocatiei pentru copii cu rata inflatiei, incepand din anul 2020. Initiativa legislativa vizeaza completarea art. 3 alin.(1) din Legea nr.61/1993, in sensul introducerii unei norme privind majorarea valorii alocatiei…

- Dincolo de creșterea economica din ultimii ani, Romania este mai vulnerabila ca oricand in fața unei potențiale crize, cu dezechilibre majore și fara niciun fel de masuri de protecție, afirma experții de la compania de consultanța Frames și Agenția de consultanța pentru dezvoltarea afacerilor (ACDA).…