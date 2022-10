Broccoli și conopidă gratinată: o rețetă delicioasă și sănătoasă Conopida, ca și broccoli, este unul dintre cele mai sanatoase alimente din dieta. Un gratin facut din aceste legume poate fi o mancare excelenta de sine statatoare sau ca garnitura. Iar atunci cand este servit frumos, poate chiar sa decoreze masa festiva. Ingredientebroccoli – 1 capațanaconopida – 1 capațanaunt – 5 linguri.ceapa – 1 bucusturoi – 1 cațelfaina – un sfert de canalapte – 1,5 canasmantana – o jumatate de cananucșoara – un sfert de lingurița.sare și piperbranza tare rasa – 1 canabranza parmezan – jumatate de cana Mod de prepararePreincalziți cuptorul la 200 de grade. Se unge o tava… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

